بغياب فتح: الفصائل تعقد اجتماعاً هاماً لبحث أزمات غزة

بدأت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة اليوم الأحد، اجتماعاً هاماً دعت له حركة المقاومة الإسلامية « حماس » سيناقش موضوعات هامة، أبرزها عمل حكومة الوفاق الوطني ونتائج زيارتها وبيانها الأخير.

ولم تحضر حركة « فتح » الاجتماع، فيما يتوقع أن يخرج من الاجتماع قرارات هامة تتعلق بأوضاع غزة ومصير حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.

وقد حاولت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » التواصل مع قيادات من فتح لمعرفة موقفها من المشاركة في الاجتماع، إلا أنه لم يتسن لها الوصول لأحد منهم.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة « حماس » د. محمود الزهار في تصريح خاص سابق لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن اجتماع حركته مع الفصائل يأتي في إطار مناقشة تهميش حكومة التوافق لقطاع غزة؛ لا سيما الملفات الحساسة كرواتب الموظفين، وإعادة الإعمار، والكهرباء.

وأوضح أن اجتماع حركته بالفصائل يأتي من باب « وضعهم في دائرة المعرفة »، مشيراً إلى أن الاجتماع ربما ينتج عنه موقف سياسي يحد من حالة التهميش لقطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة من جملة أزمات، تتمثل في تأخر الإعمار، وعدم صرف رواتب لموظفي الحكومة السابقة، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص الامكانيات وإضرابات النقابات المتواصل، الذي أثر بشكل واضح على التعليم والصحة بالقطاع.

من جهته، قال جميل مزهر عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريحات صحفية، أنه سيشارك فى اجتماع الفصائل والقوى الوطنية والمستقلة الذى دعت إليه حماس، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة متمثلة فى الجبهة الديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامى وحزب الشعب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعديد من التنظيمات الأخرى ستشارك فى الاجتماع.