حملة اعتقالات ليلية في سلوان تطال 8 مقدسيين

شنت قوات الاحتلال، مساء أمس والليلة الماضية، حملة اعتقالات في عدة أحياء ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك طالت ثمانية شبان.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، فقد اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال بلدة سلوان واعتقلت كلاً من: محمود جابر 20 عاما، ومحمد مصطفى شويات20 عاما، وحمزة جابر 20 عاما، وحمدي جابر 14 عاما، وخالد كستيرو 20 عاما، وفارس أبو ناب 19 عاما، وخليل الرشق 15 عاما, ومراد كستيرو 21 عاما.

وأفاد المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد زيتون ودفعت زوجته، كما اقتحمت منزل نضال زيتون، وحرّرت هويات الشبان المتواجدين في المنازل وتصويرها.