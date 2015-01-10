إعلام العدو: حماس تجري تجربة صاروخية جديدة

ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم السبت بأن حماس أجرت تجربة صاروخية جديدة بإطلاق صاروخ نحو البحر.

و وفقاً للمصادر العبرية، فإن التجربة تأتي في إطار تجاربها المستمرة لتطوير منظومتها الصاروخية المصنعة محليا.