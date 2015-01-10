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إعلام العدو: حماس تجري تجربة صاروخية جديدة

  • 19:00 - 10 يناير 2015
صواريخ صواريخ
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ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم السبت بأن حماس أجرت تجربة صاروخية جديدة بإطلاق صاروخ نحو البحر.

 

 و وفقاً للمصادر العبرية، فإن التجربة تأتي في إطار تجاربها المستمرة لتطوير منظومتها الصاروخية المصنعة محليا.

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