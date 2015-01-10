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أمريكا تحذر مواطنيها في الداخل والخارج بعد هجمات فرنسا

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:26 - 10 يناير 2015
العلم الامريكي العلم الامريكي
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حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، رعاياها من خطر الاعتداءات في أي مكان في العالم، بعد الاحداث الدموية التي وقعت في فرنسا هذا الأسبوع.

وجاء في مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية أن « الوزارة ما زالت قلقة من التهديدات المتواصلة للقيام باعتداءات ومظاهرات وأعمال عنف أخرى ضد رعايا ومصالح للولايات المتحدة في الخارج ».

وأوقع الاعتداء على صحيفة « شارلي إيبدو » الفرنسية الساخرة 12 قتيلاً، بينهم أفراد أسرة التحرير، وشرطيان، الأربعاء الماضي، في باريس، وقام رجل يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل سلاحاً يدوياً ورشاشاً، بفتح النار بعيد الساعة (07:00 بتوقيت غرينتش) على عناصر من الشرطة البلدية.

وكثيراً ما تطالب واشنطن رعاياها بالحذر والبقاء « متيقظين تحسباً لأي أعمال انتقامية »، قد تطالهم بعد مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى في شن غارات على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

 

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