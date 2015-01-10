أمريكا تحذر مواطنيها في الداخل والخارج بعد هجمات فرنسا

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، رعاياها من خطر الاعتداءات في أي مكان في العالم، بعد الاحداث الدموية التي وقعت في فرنسا هذا الأسبوع.

وجاء في مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية أن « الوزارة ما زالت قلقة من التهديدات المتواصلة للقيام باعتداءات ومظاهرات وأعمال عنف أخرى ضد رعايا ومصالح للولايات المتحدة في الخارج ».

وأوقع الاعتداء على صحيفة « شارلي إيبدو » الفرنسية الساخرة 12 قتيلاً، بينهم أفراد أسرة التحرير، وشرطيان، الأربعاء الماضي، في باريس، وقام رجل يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل سلاحاً يدوياً ورشاشاً، بفتح النار بعيد الساعة (07:00 بتوقيت غرينتش) على عناصر من الشرطة البلدية.

وكثيراً ما تطالب واشنطن رعاياها بالحذر والبقاء « متيقظين تحسباً لأي أعمال انتقامية »، قد تطالهم بعد مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى في شن غارات على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.