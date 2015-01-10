الاحتلال يمنع سفر 76 مواطنًا بمعبر الكرامة

منعت سلطات الاحتلال « الإسرائيلي »، 76 مواطنًا من السفر عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن خلال الأسبوع الماضي، بحجة الأسباب الأمنية.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي السبت، أن ما يقارب من (35) ألف مسافر تنقلوا عبر المعبر خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ عدد المغادرين(22214) مغادرًا، وعدد القادمين (12632) قادمًا، مبينة أن الحركة على المعبر كانت نشطة، وخاصة باتجاه المغادرين.

وأشارت إلى أن أوقفت (39) مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر الأسبوع الماضي، وذلك أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها، وأعيدوا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولفت البيان إلى أن الشرطة نسقت لتنقل عشرات الأشخاص ذوي الإعاقة بين جانبي المعبر، حيث يتم نقلهم في حافلات مخصصة مع ذويهم.

وبين أن الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، وتم التنسيق لعشرات الحالات المرضية وغيرها.

وأوضح أن الحركة على المعبر خلال الأسبوع الحالي طبيعية دون تغيير على مواعيد السفر، فمن الأحد حتى الخميس الحركة يوميًا من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 11:00 ليلًا، فيما تتوقف يومي الجمعة والسبت عند الساعة 10:30 صباحًا في الاتجاهين.