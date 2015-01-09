الطقس: الجو غائما وشديد البرودة وثلوج فوق المناطق الجبلية

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة احياناً، وتسقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 400 متر فوق سطح البحر، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وأشارت الى ان الجو يكون غدا السبت، غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً وتسقط الامطار اعتباراً من ساعات المساء تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، ويتوقع حدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الاحد المقبل، فيكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياٍ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة ان يكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياَ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرة الدائرة الاخوة المواطنين، من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وكذلك من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تشكل الانجماد.