روايتان متضاربتان في موقع 5-5 حول اغلاق 'إيرز' 'حتى إشعار آخر'

أُغلق معبر « ايرز » /بيت حانون اليوم الخميس في وجه المسافرين الغزيين أصحاب الحالات الإنسانية والمرضية الصعبة.

روايتان متضاربتان أدت لحدوث أزمة وعرقلة في إمكانية فتحه قريباً، كما وأحدثت الأزمة تراشق إعلامي بين حكومة التوافق وداخلية غزة.

رواية المواقع التي تتبع حركة حماس وداخلية غزة تقول إن « الإغلاق جاء بطلب من السلطة الفلسطينية، موضحة ان أصل الخلاف »بسيط وقع بين الارتباط الفلسطيني وموظفي غزة حول وضع كبينة خشبية في موقع 5-5 في الجانب الفلسطيني من المعبر من أجل احتماء موظفين اثنين من غزة من البرد والشتاء« .

رواية المواقع التي تتبع حركة حماس وداخلية غزة تقول إن »الإغلاق جاء بطلب من السلطة الفلسطينية«

وأشارت ذات الجهة إلى أن الارتباط الفلسطيني رفض الأمر وحدثت مشادة بسيطة انتهت بطلب الارتباط من الجانب الإسرائيلي إغلاق المعبر، مما أدى لتكدس المسافرين من المرضى بداخله.

وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة استنكرت قيام الارتباط الفلسطيني بإغلاق معبر بيت حانون في وجه المسافرين والحالات الإنسانية »بشكل مفاجئ« ، حسبما قالت.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل »فلسطين اليوم« نسخة عنه إن إغلاق المعبر إجراء تعسفياً وعقاباً جماعياً يندرج تحت سياسة الحكومة في تهميش ومعاقبة قطاع غزة.

لكن نظمي مهنا نفى رواية داخلية غزة والمواقع التي تتبع حركة حماس، مشيراً أن قوات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني بإغلاق المعبر نتيجة وضع كرفان خشبي متنقل يبتع لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة في موقع 5-5.

مهنا: غلاق المعبر نتيجة وضع كرفان خشبي متنقل يبتع لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة في موقع 5-5

وأوضح مهنا في تصريح لـ »فلسطين اليوم« بوجود اتفاق مسبق على الية التنسيق اليومية على المعبر وعدم السماح بوصول اي فرد من أفراد أمن غزة إلى المعبر للسماح بحرية التنقل لكافة أبناء القطاع، مشيراً أن ذلك شرط إسرائيلي لفتح المعبر.

مشيراً أن تواجد عناصر حكومية عسكرية تتبع حكومة غزة السابقة داخل الموقع 5-5 تسبب في إغلاقه، لافتاً ان هذا الإجراء غير مقبول ويدل على وجود نوايا سيئة »لعدم استلام المعابر".

وأكد أن قوات الاحتلال ابلغتلهم بإغلاق المعبر -حتى إشعار آخر-، موضحاً أنهم ليسو طرفاً في أزمة معبر بيت حانون.