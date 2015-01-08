تعرف على فوائد الزعتر

« الزعتر » عشب عطري غني بمركبات ومعادن وفيتامينات ومواد غذائية مفيدة جدًا للجسم والشعر والجلد، ويعد من أبرز وصفات الطب البديل.



إليكم أبرز 7 فوائد للزعتر، كما أوردها موقع « تايمز أوف إنديا »:



1- تحسين النظر والرؤية

نظرًا لغنائه بفيتامين « أ » ومواد مضادة للأكسدة، فإنه يعزز الرؤية مثل الجزر.



2- يعالج البرد

لاحتوائه على مواد مطهرة ومعقمة، لذا فهو مفيد لعلاج السعال والبرد والتهاب الحلق.



3- يعالج حب الشباب

بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يستخدم الزعتر في كريمات علاج بثور الوجه وغسول الوجه.



4- يحمي من تساقط الشعر

يُدمج الزعتر مع أعشاب أخرى الحصول على زيت مفيد لمنع تساقط الشعر والعلاج من الجذور.



5- يتحكم في مستوى ضغط الدم

يحتوي الزعتر على مستخلص مائي يقلل من ضغط الدم في المواقف الانفعالية التي يرتفع فيها ضغط الدم.



6- يعزز صحة العظام

مصدر جيد لفيتامين « كيه » والحديد والكالسيوم والماغنسيوم، لتحسين صحة العظام ونموها وتقليل مخاطر الإصابة المتعلقة بالعظام.



7- مفيد جدًا لعملية الهضم

يوصي الاطباء الذين يعانون بمشاكل في جهازهم الهضمي، بتناول الزعتر ضمن وجبات أو مشروبًا لعلاج الانتفاخ وإزالة عسر الهضم وتقوية الكبد ومضاد للتشنجات المعدية والمعوية، بفضل زيوته الطيارة.