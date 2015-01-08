الخارجية السورية: اعتداء باريس يثبت أن « الإرهاب يرتد على داعميه »

أدانت دمشق بشدة اليوم الخميس « الاعتداء الارهابى » الذى استهدف أسبوعية « شارلى ايبدو » الفرنسية واوقع 12 قتيلا، معتبرة أنه إثبات على أن « الإرهاب فى سوريا سوف يرتد على داعميه » وعلى « قصر نظر السياسات الأوروبية »، بحسب ما جاء فى بيان لوزراة الخارجية.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه « حذرت سورية مرارا وتكرارا من أخطار دعم الإرهاب، لا سيما الذى استهدف سورية والمنطقة، ونبهت بأن هذا الإرهاب سوف يرتد على داعميه، وأن الأحداث والتهديدات التى طالت أكثر من مدينة أوروبية تؤكد قصر نظر السياسات الأوروبية ومسؤوليتها عن هذه الأحداث وعن الدماء التى سالت فى سوريا ».

ودانت دمشق « بشدة الاعتداء الإرهابي »، وقال المصدر أن هذا العمل « يوضح بشكل لا لبس فيه الإخطار التى يمثلها تفشى ظاهرة الإرهاب التكفيرى والتى تشكل تهديدا للإستقرار والأمن فى كل ارجاء العالم »، ودعا المصدر إلى ايجاد « سياسات جادة تؤدى إلى تضافر جميع الجهود للقضاء على آفة الإرهاب »، مجددا الدعوة إلى « تصويب السياسات الخاطئة والإلتزام بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وفق الشرعية الدولية ومساءلة الدول التى قدمت ولا تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية ».