ليبرمان يدعو لحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان، اليوم الخميس، إلى حظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح.

وفي تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام عبرية، أرجع ليبرمان دعوته هذه « لمنع هجمات مماثلة لتلك التي وقعت أمس في باريس ضد صحيفة فرنسية ما أدى لمقتل 12 شخصا ».

وقال: « التسامح مع الحركات والمنظمات المتطرفة يدفع في نهاية المطاف إلى سفك مزيد من دماء الأبرياء ويعد تهديدا للديمقراطية، والدرس الذي يمكن تعلمه هو علاج قانوني عاجل لتلك الحركات التي تنتمي للإرهاب، ومثلها الحركة الإسلامية- الفرع الشمالي بقيادة رائد صلاح ».