أطعمة تشعرك بالدفىء وتقاوم أمراض الشتاء

سوف تشهد الايام المقبلة انخفاض كبير فى درجات الحرارة، الامر الذى سيؤدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالبرد والأنفلونزا والتهاب الحلق وأمراض الشتاء المختلفة، فالأغذية الصحية هي العامل الاساسى فى تقوية جهاز المناعة، ويجعلك تبدو بصحة جيدة، إلى جانب أن تنويع الأطعمة، يقيك من برد الشتاء والنزلات، والأنفلونزا

لذا اليك مجموعة من أطعمة صحية تساعد على الوقاية من امراض الشتاء :

« التفاح »

التفاح دائما الاختيار الأول لراغبى الحصول على جسم رشيق ومتناسق، ويعتبر من الاطعمة المفضلة فى فصل الشتاء، وذلك لاحتوائه على مادة ''الكيرسيتين‬‎''، وهى عبارة عن مضاد حيوى يعمل على تقوية الجهاز المناعى الذى يقلل من نزلات البرد او الانفلونزا.

« الشاي الأخضر »

يعتبر الشاي الاخضر من المشروبات الساخنة الأشهر فى العالم، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للاكسدة تساعد في تقوية الجهاز المناعى الذى يقلل من خطر نزلات البرد او الانفلونزا.

« الحمضيات »

تعتبرالحمضيات من الفواكه ذات الفوائد العديدة وخاصة فى فصل الشتاء مثل; جريفوت، بوملي، مندلينا،الليمون، البرتقال، وذلك لتوافر الفيتامينات والألياف والمعادن بها مما يساعد على الوقاية من أمراض الشتاء مثل نزلات البرد والانفلونزا.

« عصير البرتقال »

يعتبر البرتقال أو عصيره من أكثر الفواكه شهرة خاصة فى فصل الشتاء، وذلك لاحتواءه على فيتامين ج، والتى تعمل بدورها على تنشيط جهاز المناعة والتى تساعد على مواجهة نزلات البرد



« السلطة الخضراء »

هو الطبق المحبب لدى الكثيرعلى المائدة لاحتوائه على مجموعه متنوعه من الخضروات، ومكوناته التي تحتوي علي الفيتامينات والاملاح، بجانب كونه يساعد على سهولة الهضم ويحتوى على العديد من المعادن الهامة للجسم مثل اليود والفوسفات والمنجنيز والزنك مما يساعد على تقوية مناعة الجسم فى مواجهة الأمراض مثل نزلات البرد والاتهابات الرئوية.

« شوربة المشروم »

تعتبرالشوربة من أفضل الأطباق التى يمكن أن تتناولها في فصل الشتاء، وخاصة شوربة المشروم، وذلك لاحتوائها على العديد من المواد الغذائية المفيدة مثل فيتامين د وتحتوى عناصرها على مضاد حيوى طبيعى يعمل على الوقاية من نزلات البرد كما انه يساعد على الشعور بالدفئ فى الشتاء.

« سمك السلمون ».

يعتبر من الاطعمة الهامة، وذلك لاحتوائها على الأوميجا 3، والتى تساعد على تقوية الجهاز المناعى فى مواجهة نزلات البرد والانفلونزا، وقد يساعد أيضا في منع اكتئاب الشتاء.

« السبانخ »

تعتبر السبانخ من أفضل الخضروات، وذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف وعنصر المغنزيوم وفيتامين ك الذي يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، وتتميز أيضا بوجود حمض الفوليك الذى يساعد على تقوية الجهاز المناعى.

« حمص الشام »

يعتبر المشروب الرسمى لفصل الشتاء، وذلك لانه يمنحك الطاقة والشعور بالدفئ ويحميك من نزلات البرد و الانفلونزا لاحتوائه على أوميغا 3 والكثير من الألياف.

« الخبيزة »

من الأكلات الشعبية، وتسمى طعام الفقراء، وذلك لرخص ثمنها، والتى لها فائدة كبيرة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة فى علاج نزﻻت البرد والأنفلونزا.