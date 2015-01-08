الشيخ خضر عدنان يضرب عن الطعام احتجاجاً على تمديد اعتقاله

ذكرت مصادر في عائلة القيادي بحركة « الجهاد الإسلامي » خضر عدنان، أن نجلها شرع قبل يومين في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلية، للمرة الثانية على التوالي ولمدة 6 أشهر.

وأفادت العائلة في تصريح صحفي حصلت « فلسطين اليوم » على نسخة منه، الخميس (8|1)، بأن رسالة وصلتها من أسرى سجن « هداريم » الإسرائيلي حيث يقبع الأسير عدنان، جاء فيها أنه دخل في إضراب تحذيري مدته أسبوع واحد فورَ تلقيه قرار تمديد اعتقاله الإداري، وأن إدارة السجن قامت بنقله مباشرة إلى زنزانة منفردة ومنعته من لقاء المحامي الخاص به كإجراء عقابي بحقه.

وقالت « إن إضراب عدنان المُحدّد بأسبوع واحد يأتي كخطوة تحذيرية وقرعاً للخزان ضمن خطة نضالية جديدة في سياق معارك الصمود التي يخوضها الأسرى بشكل يومي ضد السجان وسياساته »، وفق لقولها.

يُذكر أنّ الاحتلال أعاد اعتقال القيادي خضر عدنان خلال حملة اعتقالات واسعة أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة بتاريخ 8 تموز (يوليو) 2014، وحوّله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وبتاريخ 11 كانون ثاني (ديسمبر) أصدرت محكمة « سالم » العسكرية التابعة لقوات الاحتلال قراراً بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه فوراً، غير أن نيابة الاحتلال اعترضت على القرار بحجة عدم استكماله لمدة الاعتقال الاداري.

ويعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر عدنان (37 عاماً)، وهو من بلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أول من خاض معركة « الأمعاء الخاوية » ضد سياسة الاعتقال الإداري عام 2012، واستمر إضرابه حينها لما يقارب الـ 66 يوماً.