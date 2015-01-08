بسبب شمعة: إخماد حريق نشب بمنزل في دير البلح

قالت وزارة الداخلية والأمني الوطني، اليوم الخميس، أن طواقم الدفاع المدني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، سيطرت على حريق شبَّ في منزل أحد المواطنين.

وأوضحت الداخلية على صفحتها على « الفيس بوك »، أن حريقاً شب بمنزل المواطن سعيد المصري بسبب شمعة، ولم تحدث إصابات بين قاطنيه.

كما سيطر الدفاع المدني بمحافظة غزة على حريق شبَّ في محل للتنجيد بشارع النفق نجم عنه أضرار مادية.

كما نقلت طواقم الدفاع المدني إصابتين للمستشفى من عائلة أبو الخير بحي الزيتون جراء سقوط خزانات مياه على منزلهما من مبنى مرتفع مجاور، فيما نقلت إلى المستشفى المواطن محمود صقر من المنطقة الوسطى إثر إصابة طفيفة بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي.