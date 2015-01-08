إصابات جراء أحداث متفرقة بغزة بفعل المنخفض آخرها سقوط سقف احد المنازل بالوسطى

أكد رائد الدهشان مدير العمليات المركزية في الدفاع المدني , ان المنخفض الجوي لحد الان يعتبر اعتيادي ولا وجود لاي خسائر سوى الخسائر الطفيفة , كتساقط الاسجار او لوحات اعلانية او غيرها.

وقال الرائد الدهشان أن طواقم الدفاع المدني قامت بالأمس بإنقاذ مواطنين سقط منزلهم الاسبستي في منطقة الزوايدة ونقلت سبعة إصابات طفيفة للمشفى.

وكان قد أصيب مواطنان بجراح طفيفة عندما اندلع حريق في منزل المواطن محمد صقر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتسبب تماس كهربي باندلاع حريق في إحدى حجرات المنزل ما أدى لاحتراق أثاثها .

وقالت الشرطة إن المواطنين محمود صقر 17 سنة ومحمد صقر 24 سنة أصيبا بحالة اختناق من جراء الحريق لكن حالتهما مستقرة .

وتمكنت طواقم الدفاع المدني بمساعدة الجيران من إخماد الحريق فيما أتت النيران على معظم أجزاء حجرة النوم المحترقة .

وفي غزة أصيب مواطنان، امس الأربعاء، جراء سقوط خزانات مياه من عن سطح منزل أحد المواطنين على منزل مجاور بحي الزيتون