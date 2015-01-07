السلطات المصرية « ستزيل مدينة رفح بالكامل » لإنشاء منطقة عازلة مع غزة

تعتزم السلطات المصرية إزالة مدينه رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزه، حسبما أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وقال في مؤتمر صحفي « إنشاء المنطقة العازلة علي الحدود مع قطاع غزه يتطلب ازالة مدينة رفح المصرية بالكامل » مضيفا أنها سوف « ستزال بالكامل. »

وتسعي السلطات المصرية لإنشاء هذه المنطقة العازلة لأسباب تقول إنها أمنيه وتستهدف « مقاومه الارهاب » في سيناء ومنع الهجمات علي اسرائيل عبر الحدود.

وقال حرحور « يجري العمل على انشاء مدينه رفح الجديده وبداخلها منطقه سكنيه بمواصفات تتواءم مع طبائع سكان المنطقة ».

وأكد انه تم الاتفاق مع الجهة الهندسية المسؤولية للبدء في العمل علي الفور.

وجاءت تصريحات المحافظ عشيه بدء المرحله الثانيه من اخلاء منطقه الحدود في رفح لانشاء المنطقه العازله بين مصر وغزه.