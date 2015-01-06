« إسرائيل » تبرئ الجندي قاتل الوزير أبو عين

نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق الذي أجراه قائد المنطقة الوسطي في الجيش الإسرائيلي بما يتعلق باستشهاد الوزير زياد أبو عين، مؤكداً أن الجيش لم يخطئ التصرف مع الوزير أبو عين.

ووفقا لنتائج التحقيق، فالجنود الإسرائيليين تصرفوا كما ينبغي ، وعليه أعفى قائد المنطقة الوسطى الجندي الذي ظهر في إحدى الصور وهو يخنق الوزير أبو عين ويدفع به أرضا. وأكدت نتائج التحقيق أن الجنود تصرفوا كما طلبت منهم القيادة وبذلك تم تبرئة الجندي من أي تهم تسببت بقتل أبو عين.

واستبعد التحقيق أي أخطاء في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المظاهرة ضد الجدار الفاصل