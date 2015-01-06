دعوة عاجلة لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية 'أحمد بن حلي' أن مجلس الجامعة العربية قرر مواصلة المشاورات لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن لبحث التحركات المقبلة إزاء مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال بن حلي في مؤتمر صحفي مشترك له مع مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة 'ودادي ولد سيدي هيبة' في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا، إن الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين والذي سبق الاجتماع الطارئ الخاص بليبيا والذي عقد امس الإثنين في مقر الجامعة العربية، توصل إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وجه رسائل عاجلة الى وزراء الخارجية العرب لتوفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً؛ لمساعدة خزينة دولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها حاليا، بعد توجه القيادة الفلسطينية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية.

واضاف بن حلي أن التحرك العربي لدعم القضية الدبلوماسية لن يتوقف بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي.

ونوه إلى أن المندوبين طلبوا من الأمين العام إجراء مشاورات عاجلة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.