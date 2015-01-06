مقتل شرطيين مصريين إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين

قتل شرطيان مصريان صباح اليوم، الثلاثاء، بمحافظة المنيا بعد أن قام مسلحين مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، أثناء حراستهما لكنيسة السيدة العذراء بوسط المدينة.

وقال مصدر أمني، في تصريح صحفي، إن « مساعد شرطة وآخر رقيب شرطة لقيا قتلا في الحال اثر إطلاق نار عليهما بسلاح آلي من مجهولين ملثمين خلال تواجدهما بخدمتهما المكلفين بها أمام الكنيسة بشارع محمود عبد الرازق القريبة من ميدان الحبشي بقلب مدينة المنيا ».

وأضاف المصدر أن إطلاق النار أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل الجثتين لمستشفى المنيا الجامعي، كما تم تطويق منطقة الكنيسة بكردون أمني لتمشيطها بحثا عن الجناة.