ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بحثا تعزيز التعاون المشترك...

وفداً قيادياً من الجهاد يبحث مع هنية أخر التطورات على الساحة الفلسطينية

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:44 - 05 يناير 2015
حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي
مشاركة

أفاد مصدر خاص أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي التقى اليوم الاثنين بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابقة في غزة لبحث جملة من القضايا الهامة على الساحة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، بان اللقاء يأتي في إطار التنسيق المشترك والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وقال المصدر: « بان اللقاء بحث وبشكل مركز الأزمات التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين في قطاع غزة نتيجة الحصار والتضييق المستمر وسبل تعزيز عمل الحكومة وقيامها بدورها الخدماتي خاصة في الملفات التي تمس واقع الناس وهمومهم كالصحة والتعليم والطاقة وإنهاء مشكلة الموظفين الذين لا يتلقون رواتبهم من تشكيل الحكومة ».

وأضاف أن اللقاء بحث أيضاً الوضع السياسي الفلسطيني العام وكذلك التطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني".

متعلقات