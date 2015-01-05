وفداً قيادياً من الجهاد يبحث مع هنية أخر التطورات على الساحة الفلسطينية

أفاد مصدر خاص أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي التقى اليوم الاثنين بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابقة في غزة لبحث جملة من القضايا الهامة على الساحة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، بان اللقاء يأتي في إطار التنسيق المشترك والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وقال المصدر: « بان اللقاء بحث وبشكل مركز الأزمات التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين في قطاع غزة نتيجة الحصار والتضييق المستمر وسبل تعزيز عمل الحكومة وقيامها بدورها الخدماتي خاصة في الملفات التي تمس واقع الناس وهمومهم كالصحة والتعليم والطاقة وإنهاء مشكلة الموظفين الذين لا يتلقون رواتبهم من تشكيل الحكومة ».

وأضاف أن اللقاء بحث أيضاً الوضع السياسي الفلسطيني العام وكذلك التطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني".