تحذيرات من تعزيز السيطرة الأمنية على القدس

حذر رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من المخاطر المترتبة على قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لتعزيز سيطرتها الأمنية على مدينة القدس المحتلة، وخاصة الشطر الشرقي منها.

واستهجن قريع في تصريحات صحفية اليوم الأحد، هذه الأفعال غير المسؤولة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في عدوانها الإجرامي المتصاعد، قائلا: 'إن تنفيذ مثل هذه الخطط وتخصيص ميزانيات بمئات الملايين من الدولارات لتهويد المدينة المقدسة وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها، ستجر المنطقة برمتها إلى دوامة العنف والحرب الدينية التي لا تحمد عقباها'.

من جهة أخرى، ندد قريع بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ثلاثة شبان مقدسيين فجر اليوم، بعد مداهمة منازلهم في حارة السعدية بالقدس المحتلة، بحجة المشاركة في المواجهات التي دارت بالبلدة القديمة في الفترة الأخيرة وفقا لادعاء سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التضييق على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم لإحلال المستوطنين مكانهم، تنفيذا لمخططاتهم التهويدية التي تطبقها على ارض الواقع.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضغوطها وممارستها الابتزازية بقرارها بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك رداً على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لن تثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة نضالاته الوطنية المشروعة، لنيل كامل حقوقه الوطنية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.