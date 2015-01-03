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الميادين: المقاومة تأسر إسرائيلياً عند بحر عسقلان منذ فترة والاحتلال يتكتم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:27 - 03 يناير 2015
جنود الاحتلال فارين جنود الاحتلال فارين
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كشفت قناة الميادين اليوم السبت، أن « إسرائيلياً » جنح به بحر عسقلان إلى شواطئ غزة قبل ثلاثة أشهر وحط به المقام في يد المقاومة هناك وأن « إسرائيل » تعرف ذلك ولكنها تتكتم على الأمر كما تكتمت المقاومة الفلسطينية على الأمر لحين الوقت المناسب.

المصادر، قالت أن « الإسرائيلي » وهو من أصل أثيوبي وصل إلى غزة بكل حال وتحاول « إسرائيل » أن ترتب رواية مع عائلته بأنه مختل عقلياً أو مريض نفسياً للهبوط بقيمته التبادلية في أية صفقة قادمة لتبادل الأسرى.

وأضافت أن هذا الأسير الجديد لم يحظ باهتمام قوات الاحتلال والأحزاب اليمينية لأنه من أصل إفريقي لكنه لو كان من يهود الغرب « الأشكنازيم » لقامت « إسرائيل » الدنيا ولم تقعدها من أجله.

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