ريال مدريد يطلق الإثنين حملة « لا طفل بدون هدية »‎

أعلنت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني، عن اطلاق حملة لجمع الهدايا لصالح الأطفال المحتاجين، الإثنين المقبل.



وجاء الإعلان في بيان لإدارة النادي، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، اليوم الجمعة، ويفيد بتنظيم ندوة الإثنين المقبل لإعلان حملة يشترك فيها لاعبو وإدارة النادي وتستهدف جمع الهدايا لصالح الأطفال الذين يعانون من الأزمة الإقتصادية تحت شعار « لا طفل بدون هدية ».



وسيحضر الندوة عن إدارة ريال مدريد كل من إنريكي سانتشيز نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وإميليو بويتراغينيو مدير العلاقات المؤسساتية للنادي، فيما سيمثل الحكومة المحلية لمدريد خيسوس فيرموسيل مسؤول الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى لاعبين في تشكيلة نادي ريال مدريد لكرة القدم وكرة السلة.



وتتزامن حملة ريال مدريد مع احتفالات الإسبان بأعياد الميلاد والسنة الجديدة 2015 حيث تقوم العائلات بشراء الهدايا للأطفال يوم 5 يناير/ كانون ثان من كل عام وتقديمها صبيحة اليوم التالي.