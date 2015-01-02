وفد الفيفا يُسلم حكام غزة الشارة الدولية

يُسلم وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا » الشارة الدولية للحكام الذين حصلوا عليها خلال زيارة الوفد إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

وقال محمد العمصي الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة إن السيد ديفيد بورخا مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي والسيد مازن العبوة مسؤول ملف المشاريع عن منطقة الشرق الأوسط سيسلمان الحكام الحاصلين على الشارة الدولية خلال حفل الاستقبال الذي ينظمه اتحاد الكرة لوفد الفيفا بفندق الموفمبيك.

وحصل حكم الساعة فايز عمران، وحكام الشاطئية محمود أبو مصطفي ومحمود الصواف، وحكام الكرة الخماسية أشرف زملط وعدنان حنيدق على الشارة الدولية.

دائرة الإعلام بالإتحاد