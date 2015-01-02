ريغيف تطمح لتعيينها وزيرة في الحكومة الاسرائيلية القادمة

قالت المرشحة الخامسة في قائمة حزب « الليكود » الانتخابية، ميري ريغيف، إنها تطمح لنيل منصب وزيرة البناء الإسكان في الحكومة القادمة التي سيشكلها رئيس حزبها، بنيامين نتنياهو، لأن هذه الوزارة تعتبر اجتماعية ووطنية.

جاء التصريح في مقابلة نشرها موقع « واللا » العبري مع المرأة الأولى في حزب « الليكود »، والتي تعتبر إحدى أكثر غير المرغوبات من قبل نتنياهو ومقربيه الذين حاولوا إقصائها خارج القائمة، لكنها فاجأت الجميع بتحصيلها مكانًا متقدمًا جدًا، وتفوقت على العديد من مقربي نتنياهو وعلى رأسهم وزير الأمن الحالي موشيه يعلون.

وقالت ريغيف عند سؤالها حول ما يقال عن عدم رغبة نتنياهو بتعيينها كوزيرة في حكومته القادمة إذا ما استطاع تشكيلها، وعن الخلاف الشخصي بينهما بعد أن انتقده وهاجمته وسياسيته عدة مرات: « لم أسمع أبدًا نتنياهو يقول شيئًا كهذا، أنا مقتنعة أن رئيس الحكومة يحترم قرار الناخبين، ليس عبثُا أنه يصر على خوض انتخابات داخلية في »الليكود« لاختيار رئيس الحزب وقائمته قبل كل انتخابات، بل لأنه يؤمن بأهمية الديمقراطية ومعرفة قرارات الناخبين ».

وأضافت: « أنا واثقة أن نتنياهو هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيشغل منصب رئيسها، وسيعينني وزيرة في هذه الحكومة، لا يجب الانشغال حاليًا بالتعيينات والمناصب، بل علينا الانشغال بالعمل على فوز »الليكود« بأكبر عدد مقاعد في الانتخابات ليستطيع تشكيلة حكومة يترأسها نتنياهو ».

وسئلت ريغيف حول وجود امرأتين فقط بين أول 20 مرشحًا في القائمة الانتخابية، الأمر الذي يظهر أن « الليكود » لا يعمل على رفع مكانة المرأة ومساواة فرصها في السياسة، فأجابت ريغيف بأن لا علاقة بين هذا وذاك، ففي النهاية هذه إرادة الناخبين وليس « الليكود ».