منتدى المعلم يكرم عدداً من المعلمات بمناسبة « يوم المعلم »

نظم منتدى المعلم الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية بالمنطقة الوسطى اليوم الخميس، حفل تكريم للمعلمات بمناسبة "يوم المعلم الفلسطيني، و ذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم المستمر.

و حضر الاحتفال أعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى، والذين بدورهم أظهروا الفضل الكبير للمعلمين ودورهم الفاعل في نشر العلم و الثقافة، بالاضافة الى حشد من المعلمات اللاتي يعملن في حقل التعليم بمدارس القطاع، و اللاتي من جانبهن شكرن منتدى المعلم على دعمه المستمر للمعلمين.

ومن ناحيته أشار الأستاذ أبو هشام حسونة بأن هذا التكريم جاء تأكيداً على المساهمة الفعالة التي يوليها منتدى المعلم في دعم المسيرة التعليمية وتعزيز النشاطات الثقافية والتعليمية والتربوية مشيراً إلى الخدمات المتنوعة والشاملة التي يقدمها المنتدى للمعلمين و الطلاب على وجه سواء.

و تخلل الاحتفال عدة فقرات من بينها مسابقة ثقافية شاركت فيها المعلمات الحاضرات.

و في نهاية الحفل تم توزيع الجوائز على الفائزات في المسابقة.