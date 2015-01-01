الحكم المحلي وصندوق تطوير البلديات يطلعان على احتياجات بلديات قطاع غزة

قام وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف اليوم الخميس بجولة تفقدية لعدد من بلديات القطاع ومواقع محطات تجميع مياه الامطار ومحطات معالجة المياه العادمة.

حيث التقى أبو خلف خلال هذه الجولة التي رافقه فيها مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، رئيس بلدية خان يونس يحيى الاسطل الذي اطلع الوفد على احتياجات البلدية لتطوير برك تجميع مياه الامطار وكذلك احتياحات حي الامل في خان يونس لمزيد من الخدمات البلدية.

والتقى وفد الوزارة والصندوق رئيس بلدية غزة نزار حجازي الذي قادهم في جولة لمحطات وبرك المياه في منطقتي الزيتون والشيخ رضوان وأكد الجانبان اهمية الدعم الذي قدمه الصندوق في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة المياه العادمة.

إلى ذلك أعلن مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل أن الصندوق عمل خلال الشهرين الماضيين على تمويل جملة من المشاريع لصالح بلديات قطاع غزة بقيمة نحو 5.7 مليون دولار وذلك من إجمالي قيمة المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن توجهات حكومة التوافق وبتعليمات من وزارة الحكم المحلي بقيمة 25 مليون دولار لدعم وتمويل احتياجات بلديات القطاع وذلك بتمويل من البنك الدولي، والحكومة الدنماركية، والحكومة الألمانية والحكومة البلجيكية بالإضافة الى ما تموله الحكومة الفلسطينية بنسبة 10%.

وحول دور الصندوق في تلبية الاحتياجات الفعلية للبلديات الناجمة عن الخسائر التي الحقتها الحرب الاخيرة بالخدمات البلدية التي بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار أشار نوفل الى أن الصندوق يعمل من جهته على سد وتلبية متطلبات اعادة اعمار جزء كبير من هذه الاضرار وذلك من خلال التمويل المذكور المتوفر لدى الصندوق فيما تتولى جهات مانحة أخرى تمويل بقية هذه الاحتياجات.

وأكد في هذا السياق أن تلك الاضرار اثرت سلباً على حياة مواطني القطاع الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية والمهتمة بدعم قطاع الخدمات البلدية بما يكفل معالجة وحل العديد من الازمات المتعلقة بما تقدمه البلديات من خدمات مختلفة.