الغارديان: توقيع « عباس » الانضمام للمحكمة الجنائية سيف ذو حدين

نشرت صحيفة « الغارديان » البريطانية اليوم الخميس، تحليلا حول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع على معاهدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية معتبرة، أنه

« بهذه الخطوة يستخدم عباس أحد أقوى الأسلحة الدبلوماسية بالترسانة الفلسطينية المحدودة، موضحة انه ينم عن حالة من اليأس من جانب شخص ليس لديه الكثير كي يخسره »، مشيرة الى أن « الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية يعد سلاحا قويا، لكنه ذو حدين ».

وأوضحت أنه « إذا أراد عباس اجراء تحقيقا في الحرب الأخيرة في غزة خلال فصل الصيف، وله الحق في ذلك، فسيجري تحقيقا بشأن ما قامت به القوات الإسرائيلية وحركة »حماس« الفلسطينية »، لافتة الى ان « هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتردد كثيرا في الاقتراب من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ».

واشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستخدم إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما قدرتهم على الضغط لضمان عدم توجيه اتهامات للعسكريين والساسة الإسرائيليين.