بريطانيون يعتزمون زراعة الخس على سطح المريخ 2018

يسعى حاليًا فريق من الطلبة البريطانيين لإنجاح خطتهم بزراعة الخس وعدد من الخضراوات بحلول عام 2018 على سطح المريخ.

وقد تم إطلاق المشروع من قبل فريق من جامعة ساوثامبتون البريطانية، حيث سيتم اتخاذ الخس من قبل مسبار يتم إرساله إلى كوكب المريخ فى عام 2018 من قبل واحدة من المؤسسات غير الهادفة للربح، والتى تأمل فى إقامة مستوطنة بشرية على كوكب الأرض بحلول عام 2026، كجزء من المهمة التى سيتم تمويلها من قبل تليفزيون الواقع.

وقالت رئيسة المشروع، سوزانا ليكاراتي: «أن تعيش على كواكب أخرى، نحن بحاجة إلى زراعة المحاصيل الغذائية هناك، في الواقع لم يفعل أحد من أى وقت مضى، هذا ونحن عازمون على أن نكون أول من يقوم بذلك»، مضيفة أنه «عند وصول البذور على سطح المريخ، ستتم زراعتها في الألومنيوم والأحواض الدفيئة، في المنطقة التي يمكن أن يكون فيها بشر لتستقر فى نهاية المطاف عند وصولها على هذا النحو إلى الكوكب».