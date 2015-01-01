« أبو سليم » .. ملاعب « آيكونز » سابقة نوعية

أشاد ابراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بملاعب « آيكونز » المعشبة صناعياً, مؤكداً أن هذه الملاعب تعد سابقة نوعية في عالم كرة القدم بمدينة غزة, مما سيعزز من فرص تطوير اللعبة والنهوض بها مستقبلاً.

وكان ابراهيم أبو سليم أجرى زيارة تفقدية للاطلاع على ملاعب « آيكونز » المعشبة صناعياً والمقامة في مقر نادي الهلال الرياضي بمنطقة السودانية في مدينة غزة, حيث رافقه في الزيارة السيد عمر العيماوي عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وسط استقبال وترحاب من مسؤولي شركة « آيكونز », وأعضاء مجلس ادارة نادي الهلال.

وقال أبو سليم : « آيكونز والهلال قاما بخطوة نوعية من خلال انشاء ملاعب معشبة صناعياً تخدم مختلف القطاعات والشرائح الفلسطينية .. هذه الملاعب تعد سابقة نوعية نأمل تكرارها في أندية أخرى بقطاع غزة ».

وتمنى أبو سليم في نهاية حديثه التوفيق لشركة « آيكونز » ونادي « الهلال », مؤكداً أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مشاريع نوعية تخدم لعبة كرة القدم وتساعد اللاعبين على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية خلال الأعوام القادمة.

جدير بالذكر أن شركة « آيكونز » للتطوير والتسويق الرياضي أنشأت في وقت سابق ملعبين معشبين صناعياً بالتعاون مع نادي الهلال في مقره الكائن بمنطقة السودانية, فيما تعتزم الشركة انشاء ملعبين آخرين في منطقة تل الهوى خلال المرحلة القادمة.