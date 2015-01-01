الرئيس الموريتاني يستقبل وفداً من حركة « حماس »

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، وفداً من حركة « حماس » برئاسة مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة اسامة حمدان وبحضور مسؤول تنظيمها، أحمد عبد الفتاح، أمس الأربعاء. ونقلت وكالة « الأنباء الموريتانية الرسمية » عن حمدان: « نقدر للرئيس الموريتاني الوقوف إلى جانب المقاومة لا سيما إبان العدوان الصهيوني على غزه عام 2008 وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني في ظل هذا العدوان ».

وأضاف حمدان، أنه « تطرقنا الى ما جرى في مجلس الأمن الدولي من إسقاط القرار الذي طالب فيه الفلسطينيون بتحديد موعد لقيام دولتهم، ونعتقد أن هذا الأمر ليس نهاية المطاف ولا بد من وقفة وطنية فلسطينية تعيد الاعتبار للقضية وتندفع إلى الأمام من أجل تحقيق الهدف الوطني في التحرير والعودة والاستقلال ».

وكانت موريتانيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل خلال قمة غزة التي عقدت في الدوحة في 16 يناير/كانون ثاني عام 2009 احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 ــ 2009.

ويقوم وفد من « حماس » بزيارة موريتانيا، التقى خلالها عدداً من القيادات السياسية في مقدمها رئيس الحزب الحاكم وزعيم المعارضة الموريتانية ورئيس منتدى المعارضة إضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات الموريتانية.f