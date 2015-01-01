مصر: نتيجة التصويت بمجلس الأمن لا تؤثر على مشروعية الحقوق

أكدت مصر أن نتيجة التصويت في مجلس الأمن على قرار الدولة الفلسطينية لا يؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية.

وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن الوزارة تابعت عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم المشروع في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكدت وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التي تمت مؤخراً لا تؤثر بأي حال علي مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وعلي رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.

كما أكد المتحدث أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وحذر من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.