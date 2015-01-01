من جديد .. دبي تبهر العالم في العام الجديد

شهدت دبي احتفالات متميزة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2015 وانطلق في «وسط مدينة دبي» الاحتفالات بالعام الجديد حيث أحدث عروض للألعاب النارية وسيزدان بــ «برج خليفة » بتشكيلات بصرية مذهلة .

وكان سكان دبي وزوارها على موعد مع تجربة غير مسبوقة بكل المقاييس خلال احتفالات العام الجديد في المنطقة الذي يعد الحدث العالمي أكثر استقطاباً للجهمور والمشاهدين في العالم .

كما دخلت مدينة دبى الإماراتية اليوم الثلاثاء «موسوعة جينيس» للأرقام القياسية بأكبر شاشة « إل إي دي» فى العالم التى تحيط واجهة البرج في عرض بصري رائع لا مثيل له بفعاليات احتفالية تستقطب كل عام ملايين الزوار إضافة إلى متابعته من قبل مئات الملايين في دول العالم من خلال البث المباشر عبر الأقمار الصناعية إضافة إلى العرض الفوري على الإنترنت عبر صفحة «وسط مدينة دبي »على موقع «يوتيوب».