مهجة القدس: الاحتلال يمنع عائلة الأسير جعفر عوض من زيارته

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد قامت بنقل الأسير المريض جعفر إبراهيم يوسف عوض (22 عاماً)؛ من مشفى "آساف هروفيه" إلى عيادة سجن الرملة، دون مراعاة لحالته الصحية الحرجة جدا.

وفي اتصال هاتفي مع مهجة القدس أوضح والد الأسير جعفر عوض أنه حصل على تصريح لزيارة ابنه المريض، وعند وصوله لمشفى "آساف هروفيه" أبلغته إدارة المشفى أن ابنه تم نقله لمشفى الرملة؛ مضيفًا أنه توجه فورا لمشفى الرملة آملا بلقاء ابنه الذي يعاني ظروفا صحية صعبة، ورغم حصوله على تصريح بزيارته إلا ان إدارة عيادة سجن الرملة، رفضت السماح للعائلة بزيارته.

وأشار والد الأسير المريض جعفر عوض بأنه يجهل أية معلومات حول الوضع الصحي لابنه المريض، مناشدا مؤسسات حقوق الانسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة التدخل من أجل الإفراج الفوري عن ابنه الذي يعاني حالة صحية متدهورة جدا، وقد يفقد حياته في أي لحظة.

وكانت المحكمة الصهيونية قد أجلت أمس الفصل في طلب اخلاء سبيل الأسير المريض جعفر عوض ليوم الأحد القادم، وذلك بعد ادعاءات النيابة بتحسن الحالة الصحية للأسير المريض جعفر عوض.

من جهتها اعتبرت مؤسسة "مهجة القدس" قرار الإدارة بنقل الأسير المريض لمشفى الرملة غير أبهة بوضعه الصحي، بمثابة استمرار لسياستها في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير المريض جعفر عوض؛ وإنهاء ملف الأسرى المرضى بتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.

جدير بالذكر أن الأسير جعفر عوض ولد بتاريخ 08/11/1992م؛ وهو أعزب من بلدة بيت أمر قضاء محافظة الخليل، وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقاله بتاريخ 01/11/2013م؛ ولم يصدر حكماً بحقه بعد؛ وكان قد تعرض للاعتقال في مرة سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن ثلاث سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.