الاحتلال يعتقل طفلاً في بلدة « بيت عوا » قضاء الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء الطفل طاهر السويطي، و ذلك خلال اقتحامها لبلدة بيت عوا قضاء الخليل بالضفة الغربية.

و قال شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت العديد من منازل المواطنين في المنطقة قبل أن تعتقل السويطي، وتقتاده الى جهة غير معلومة.