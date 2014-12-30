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الاحتلال يعتقل طفلاً في بلدة « بيت عوا » قضاء الخليل

  • الخليل - فلسطين اليوم
  • 16:21 - 30 ديسمبر 2014
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء الطفل طاهر السويطي، و ذلك خلال اقتحامها لبلدة بيت عوا قضاء الخليل بالضفة الغربية.

و قال شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت العديد من منازل المواطنين في المنطقة قبل أن تعتقل السويطي، وتقتاده الى جهة غير معلومة.

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