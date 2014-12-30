الاحتلال يعتقل طفلاً في بلدة « بيت عوا » قضاء الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء الطفل طاهر السويطي، و ذلك خلال اقتحامها لبلدة بيت عوا قضاء الخليل بالضفة الغربية.
و قال شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت العديد من منازل المواطنين في المنطقة قبل أن تعتقل السويطي، وتقتاده الى جهة غير معلومة.
21:13 - 20 اغسطس 2020
23:16 - 15 اغسطس 2020
23:58 - 12 اغسطس 2020
23:55 - 19 اغسطس 2020
23:46 - 11 اغسطس 2020
12:52 - 15 اغسطس 2020
23:46 - 18 اغسطس 2020
00:16 - 10 اغسطس 2020
00:30 - 09 اغسطس 2020
00:00 - 18 اغسطس 2020
22:45 - 20 اغسطس 2020
00:10 - 15 اغسطس 2020
08:05 - 18 اغسطس 2020
00:24 - 11 اغسطس 2020
00:48 - 17 اغسطس 2020
13:24 - 19 اغسطس 2020
21:34 - 10 اغسطس 2020
10:16 - 10 اغسطس 2020
14:55 - 14 اغسطس 2020
01:35 - 16 اغسطس 2020
19:34 - 13 اغسطس 2020
11:57 - 11 اغسطس 2020
13:38 - 09 اغسطس 2020
07:59 - 08 اغسطس 2020
09:53 - 15 اغسطس 2020
10:32 - 13 اغسطس 2020
11:29 - 15 اغسطس 2020
11:38 - 09 اغسطس 2020
18:17 - 15 اغسطس 2020
12:26 - 18 اغسطس 2020
16:46 - 13 اغسطس 2020
14:22 - 11 اغسطس 2020
13:39 - 08 اغسطس 2020
09:41 - 11 اغسطس 2020
00:51 - 17 اغسطس 2020
00:52 - 17 اغسطس 2020
00:52 - 17 اغسطس 2020
09:01 - 17 اغسطس 2020
14:07 - 15 اغسطس 2020
16:23 - 15 اغسطس 2020
11:58 - 16 اغسطس 2020
14:12 - 19 اغسطس 2020