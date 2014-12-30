الحمدلله يبدأ جولة خليجية غدا الأربعاء لتسريع إعادة إعمار غزة

يبدأ رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله غدا الأربعاء جولة خليجية، في محاولة لتسريع تحويل الدفعات المالية العاجلة لإعادة إعمار غزة، والتي تعهدت بها تلك الدول خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار.

وأضاف مسؤول في الحكومة الفلسطينية، طلب عدم ذكر اسمه، أن توجه رئيس الحكومة الحمد الله إلى دول الخليج العربي، هو السبب الرئيسي في عدم توجهه مع الوفد الوزاري أمس الإثنين إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في طليعة الدول التي سيزورها الحمد الله.

وتعهدت المملكة العربية السعودية، لحكومة التوافق، قبل أيام من عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار يبلغ 500 مليون دولار.

وزار الحمد الله، منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دولة الإمارات العربية والمتحدة، ودولة قطر، للحصول على دفعات مالية عاجلة لإعادة إعمار غزة، بعد تعهدهما بتقديم 200 مليون دولار، ومليار دولار على التوالي.