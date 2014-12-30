نقابة غزة رداً على الحكومة: لا عودة للمستنكفين دون تثبيت موظفينا

أكد الناطق باسم الموظفين العموميين في حكومة غزة السابقة خليل الزيان أن "النقابة والموظفين في غزة لن يسمحوا بعودة الموظفين المستنكفين إلى مرافق الحكومة، إلا بعد تثبيت موظفي غزة جملة واحدة".

واوضح الزيان في تصريح لـ"فلسطين اليوم" رفض النقابة تصريحات الحكومة حول الإجراءات المتخذة بخصوص الموظفين والتي جاء فيها انها ستتعامل بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى والذي تركوا وزارتهم في السابق بشكل مرن , على أن يتم ملء الشواغر في الوزارات من الموظفين الموجدين حالياً، مشيراً أن ذلك يمثل استفزاز لمشاعر لموظفي غزة.

وقال الزيان: "حكومة الوفاق ممثلة برئيسها رامي الحمدلله ورئاسة السلطة ممثلة بالرئيس عباس تتحمل المسؤولية الكاملة وردات فعل الموظفين الغاضبين في غزة وسوء أوضاعهم في جميع المناحي".

وأضاف :"النقابة تتفهم ردات فعل الموظفين الغاضبين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور عدة".

وكشف عن لقاء مرتقب بين وزراء حكومة التوافق ونقابة الموظفين في إطار لحل الأزمة.

في سياق متصل، ناشد المعلمين التابعين الحكومة غزة صباح اليوم الثلاثاء، وزراء حكومة الوفاق بضرورة صرف رواتبهم وإعادة من قُطعت رواتبهم "دون وجه حق".

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته نقابة المعلمين أمام مجلس الوزراء غرب غزة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ورفع خلاله شعارات منها "معلم بلا راتب راتبي حقي " و"حقوق المعلمين خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة"

وقال نقيب المعلمين خالد المزين أن النقابة لا زالت تحمل الهم وتدافع عن حقوق موظفيها بكل الطرق والوسائل المتاحة، "مؤسسة الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني لا يبالون بآلاف المعلمين الذين يقفون على رأس عملهم دون إنصافهم وتلبية مطالبهم.

وأكد المزين على ضرورة صرف راتب عاجل لجميع العاملين في سلك التعليم وجميع من عين في سلك التعليم تم تعيينه بحسب الأسس القانونية الصحيحة, مؤكداً على جملة من المطالب ومنها تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية, ودمج جميع العاملين في سلك التعليم في على سلم رواتب السلطة, وعودة جميع المفصولين من الضفة الغربية إلى عملهم, وحل مشكلة الموظفين الذين يعملون خارج مناطق عملهم.

ودعا المزين كل العقلاء والمسئولين إلى التدخل لحل الأزمة وإلا فالقادم أصعب, مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام النقابة "ولن نقف صامتين أمام هدر حقوقنا".

وأضاف في تساؤول لــ"فلسطين اليوم" حول الآثر السلبية التي يتكبدها الطلاب من كثرة الوقفات الاحتجاجية "مصلحة الطلاب في عيوننا ولكن المعلمين لا يجدوا قوت أبنائهم ولا يعقل أن يظل ألاف الموظفين لا يتلقوا رواتبهم ونحن صامتين .. ونقول إننا سنستمر في فعاليتنا حتى نيل حقوقنا" .