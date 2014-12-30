لليوم الثالث على التوالي ..لا وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

من المقرر ان تسمح سلطات الاحتلال الصهيونية , اليوم الثلاثاء بدخول 350 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات و المساعدات.

قال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع , ان 100 شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ،، أيضاً سيتم ضخ كميات من البنزين وغاز الطهي فقط .

ولم يشر المهندس فتوح لإدخال السولار الصناعي لمحطة الكهرباء , ليكون بذلك اليوم هو الثالث الذي لم يدخل فيه وقود لمحطة الكهرباء مما ينذر باستمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا.