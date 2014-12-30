الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم وغدا ومنخفض جوي يبدأ السبت

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء،غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً ، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة ، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً حيث يطرا انخفاض اخر على درجات الحرارة ، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتتأثر المنطقة يوم السبت المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و بارداً، يطرا انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً حيث تبدأ الامطار من المناطق الشمالية تمتد في ساعات الظهيرة والمساء الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .