عواد يشكل لجان متخصصة للبحث بأزمات« الصحة » بغزة

قرر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد تشكيل لجنة مختصة للبحث في عودة الموظفين المستنكفين عن العمل وتوحيد الهيكلية الإدارية بين شقي الوطن.

ووجه عواد تعليماته خلال ترأسه للاجتماع الأول بأركان الوزارة بغزة لتشكيل لجنة للبحث ودراسة العقود الخاصة بشركات النظافة والتغذية والوقود نظراً للحاجة الطارئة لحل هذه الملفات بأسرع وقت ممكن ورفع توصياتها وإقرارها.

وأوضح عواد أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني لبحث ملف موظفي غزة, أوشكت على الانتهاء من مهامها وأنه ستكون هناك جملة من الحلول الخلاقة والمنصفة لجميع الموظفين دون استثناء, مبيناً ان هذا الملف يولى أهمية بالغة على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء وهناك إصرار من دولة رئيس الوزراء لإنهاء هذا الملف.

وأكد على حرصه الكامل على إرساء قواعد العمل الصحي ضمن منظومة صحية فلسطينية واحدة تلبي الاحتياجات الصحية للمواطن الفلسطيني في كافة ربوع الوطن .

وقال عواد أنه "لن يألوا جهدا بمساعدة كافة طواقم وزارة الصحة من اجل توحيد العمل بحيث تكون وزارة الصحة نموذجا وطنيا للوحدة الوطنية، وأن نقف عند احتياجات أهلنا في قطاع غزة".

وأشار إلى أن زيارته لقطاع غزة تأتي بتعليمات مباشرة من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لوضع خطوات عمليه لحل كافة الإشكاليات العالقة وتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك دون إقصاء للآخر .

واستمع عواد إلى مداخلات الوكلاء المساعدون والمدراء العامون حول العناوين التي شملها جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً حرصه على مناقشة كافة الملفات وتقريب وجهات النظر بما يخدم الصالح العام .

وعبر عواد عن سعادته البالغة لحفاوة اللقاء والاستقبال والوفد المرافق له في هذه الزيارة متمنياً أن تكون بداية حقيقية يتلمس الشعب نتائجها بأسرع وقت.

بدوره رحب د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق له, مشيراً إلى أن هذه الزيارة يرتقبها الجميع ويتوقع منها الخروج بجملة من الخطوات لإنهاء معاناة القطاع الصحي في غزة وإخراج المرضى من دائرة الأزمات المتلاحقة, والبدء في عمل صحي ووطني مشترك "ووضع أيدينا معاً لبناء مستقبل صحي أفضل لأبناء شعبنا".

وخلال اللقاء تلقى الوزير اتصالاً هاتفيا من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله, عبر خلاله عن ثقته الكاملة بحرص الجميع على إنجاح الزيارة التي سيكون لها ما بعدها، وفق قوله.