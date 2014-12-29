مراقب دولة الاحتلال: جيش الاحتياط غير جاهز للحرب

أكد ما يُسمى بمراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدات جيش الاحتياط لحق بها أضرار كبيرة خلال السنوات الماضية وهي غير جاهز للقيام بمهماتها القتالية".

وكتب مراقب دولة الاحتلال في تقرير له وفقاً للإذاعة الإسرائيلية العامة: "هناك عيوب حقيقية في مراقبة المستوى السياسي للجيش فالمستوى السياسي الإسرائيلي لا يبذل مزيد من الجهود لضمان جهوزية جيش الاحتياط".

ووفقا للتقرير فان "إسرائيل" لم تقدم إجابة حقيقية لتصحيح الأخطاء التي تم الكشف عنها في تحصين منشآت حيوية ضد التهديدات على الرغم من ذكر تلك الأخطاء في تقرير سابق قبل أربع سنوات فلم يتم تطبيق جميع القرارات للجنة الوزارية لشؤون الجبهة الداخلية فلا يوجد لوزارة الحرب رؤية بما يتعلق بالبني التحتية الوطنية الحيوية".

كما كشف التقرير عن خسائر كبيرة في الصناعات الجوية الإسرائيلية بلغت نحو عشرات ملايين الدولارات بسبب إخفاقات في تطوير وتصنيع طائرات للمدراء، فيما كشف التقرير إخفاقات في معالجة جرحى الجيش المعاقين".