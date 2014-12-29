ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: الحمد الله يتنكر لإدارة المعابر والاعمار والرواتب

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:11 - 29 ديسمبر 2014
مشاركة

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اليوم، إن حديث الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، لإذاعة 24 أف أم "أن حماس لم تف بوعودها في تسليم المعابر مجاف للحقيقة وعار عن الصحة تماما".

وأضاف في تصريح نشره على صفحته على فيس بوك:" بل هو تجني على حركة حماس وقياداتها وحديثه هذا محاولة للتهرب من مسئولياته تجاه غزة واحتياجاتها".

وأشار إلى أنه يتنكر لكل ما توافق فيه مع حركة حماس حول إدارة المعابر وإعادة الإعمار وحل مشكلة الرواتب.

يذكر، أن ثمانية من وزراء حكومة التوافق تزور قطاع غزة اليوم، لمناقشة ملفات عدة.

متعلقات