حماس: الحمد الله يتنكر لإدارة المعابر والاعمار والرواتب

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اليوم، إن حديث الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، لإذاعة 24 أف أم "أن حماس لم تف بوعودها في تسليم المعابر مجاف للحقيقة وعار عن الصحة تماما".

وأضاف في تصريح نشره على صفحته على فيس بوك:" بل هو تجني على حركة حماس وقياداتها وحديثه هذا محاولة للتهرب من مسئولياته تجاه غزة واحتياجاتها".

وأشار إلى أنه يتنكر لكل ما توافق فيه مع حركة حماس حول إدارة المعابر وإعادة الإعمار وحل مشكلة الرواتب.

يذكر، أن ثمانية من وزراء حكومة التوافق تزور قطاع غزة اليوم، لمناقشة ملفات عدة.

