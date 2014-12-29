الخيرية لإغاثة شعبنا تنفذ المرحلة الرابعة من "حملة شارك لنصرة أهل غزة

وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني عدداً من الكراسي المتحركة على جرحى الحرب العدوانية على قطاع غزة، ضمن سلسلة فعاليات حملة شارك لنصرة أهل غزة، والتي من شأنها أن تخدم أبناء شعبنا الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس مكتب الهيئة الخيرية بغزة الدكتور عمر شلح: " أن الهيئة وزعت عدد 50 كرسي متحرك لعدد من الجرحى ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع مشيراً إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها الهيئة لجرحى القطاع ومصابين الحرب تأتي لدعم صمودهم والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الحياتية الصعبة والقاسية.

وتقدم الجرحى المستفيدون من الكراسي المتحركة بالشكر والعرفان إلى الهيئة الخيرية على هذا العمل الإنساني متمنين المزيد من الأعمال والمشاريع الإنسانية التي تخدم الجرحى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الخيرية كانت قد أطلقت منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع حملة شارك لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة نفذت من خلالها العديد من المشاريع الاغاثية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الآثار المترتبة على العدوان الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة، في محاولة لرسم البسمة على شفاه المحرومين.