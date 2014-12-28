الحمد الله : وعد قطر بتشغيل 20 ألف فلسطيني ما يزال قائماً وسنبحث تشغيلهم الشهر القادم

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، إن وزير العمل في الحكومة مأمون أبو شهلا سيزور قطر منتصف الشهر القادم لبحث تشغيل أيدي عاملة فلسطينية في قطر.

وأضاف الحمد الله، خلال حديث له مع إذاعة "24FM "، أن وعد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوفير عمل لأكثر من 20 ألفا فلسطيني ما يزال قائماً.

ووعد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الفلسطيني نهاية العام الماضي 2013 خلال زيارته للدوحة بتشغيل 20 ألف فلسطيني للعمل في دولة قطر، إلا أن الوعد لم يدخل حيز التنفيذ.

وأوضح الحمدلله، أنه يتمني تنفيذ الوعد القطري في أقرب وقت ممكن، خاصة مع وجود آلاف العمال داخل الخط الأخضر، والذين يتعرضون لظروف عمل صعبة، لعدم حصول أغلبهم على تصاريح عمل.

وقدّر وكيل وزارة العمل في الحكومة ناصر قطامي، نهاية الشهر الماضي، أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل بشكل غير قانوني، بنحو 120 ألف عامل، دخلوا بعيداً عن أعين شرطة الاحتلال بهدف توفير لقمة العيش لعائلاتهم، بالأضافة إلي 60 ألف عامل فلسطيني فقط لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل، منهم 30 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وهو أمر مرفوض.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد فتحت خلال الربع الأول من العام الجاري، موقعاً الكترونياً لاستقطاب طلبات العمل في قطر، عبر تعبئة البيانات الشخصية، والخبرات المهنية، تمهيداً لتقديمها إلى الجانب القطري، حيث وصلها أكثر من 60 ألف طلب.

وبحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة ضمن صفوف الخريجين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 42٪، ويبلغ عدد العاملين في فلسطين (قطاع عام وخاص ومنظمات أهلية، وعاملين في إسرائيل والمستوطنات)، قرابة 1.257 مليون عامل، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.