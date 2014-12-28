بعدالضفادع البشرية بغزة..« اسرائيل » تبني عراقيل تحت البحر خوفا من حزب الله

كشف التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية بأن سلاح البحرية "الإسرائيلي" يقوم في هذه الأيام بناء عراقيل تحت البحر على الحدود البحرية بين "اسرائيل" ولبنان كعبرة من عملية الضفادع البشرية التي قام بها مسلحين من المقاومة خلال الحرب الأخيرة علي غزة.

وقالت القناة الثانية الصهيونية ان الضفادع البشرية التابعة لمقاومة غزة وصلت لشاطئ زكيم , وتم عملية بناء العراقيل تحت مياه البحر تحت حراسة أمنية مشددة من قبل السفن الحربية مقابل ساحل رأس الناقورة وتم وضع أجهزة استشعارية لرصد تحركات تحت البحر.

وتابعت القناة ان الهدف من بناء العراقيل تحت مياه البحر منع المحاولات من قبل حزب الله للتسلل "لإسرائيل" عبر غواصين وقوارب .

ووفقا للقناة الثانية فحزب الله يبني منظومة مائية ليستخدمها وقت الحاجة ضد "اسرائيل" , وكشف التلفزيون "الإسرائيلي" بأن "اسرائيل" بعد عملية الضفادع التابعة لحماس أقامت عراقيل بحرية أمام شاطئ زكيم.