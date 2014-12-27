نقابة غزة تشرع بسلسلة من الفعاليات اولها تعليق الداوم المدرسي الثلاثاء

قررت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة تعليق الدوام يوم الثلاثاء القادم لعدم صرف رواتب الموظفين.

وأعلنت النقابة في بيان صحفي سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية لعدم صرف رواتب الموظفين، كما سيتم نصب خيمة اعتصام لمدة أسبوع أمام مجلس الوزراء وإضراب عن الطعام للنخب النقابية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

ورفضت النقابة كل الدعوات الرامية لشق صفوف الموظفين، مؤكدة على وحدة المطالب والعمل سوياً من أجل انتزاع الحقوق، وستبقى نقابة الموظفين هي الإطار الجامع للموظفين ومطالبهم.

وأكدت النقابة الاستمرار في الفعاليات النقابية المختلفة حتى انتزاع الحقوق، كما أعلنت عن فتح باب التنسيب خلال الأسبوع القادم لكل الموظفين الفلسطينيين تمهيدا لإجراء الانتخابات وتشكيل الجمعية العمومية الممثلة ومجلس جديد لإدارة نقابة الموظفين.

وقالت :"نؤكد أن الخيارات أمامنا مفتوحة، ولن نقف صامتين أمام هدر الحقوق"، داعية كل أصحاب الشأن والعقلاء والقيادات الوطنية أن تتدخل لحل المشكلة سريعاً، وإلا فالأصعب قادم."