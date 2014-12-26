الخدمات يحسم ديربي رفح بثلاثية.. وتعادل الصداقة مع الطواحين

حسم خدمات رفح ديربي مدينة رفح لمصلحته بثلاثية في شباك جاره شباب رفح، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، ضمن افتتاح منافسات الأسبوع السادس من دوري جوال الممتاز.

وسجل ثلاثية الخدمات اللاعب سعيد السباخي هدفين في الدقائق 56 و 76 واللاعب أحمد اللولحي في الدقيقة 67.

بهذا الفوز رفع الخدمات رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر.

أدار المباراة تحكيميا أشرف زملط للساحة، وساعده على الخطوط حسام الحرازين ومحمد الغول، ومحمود أبو مصطفي رابعا.

الصداقة - اتحاد خانيونس (0-0)

وعلى ملعب اليرموك ، احتكم ناديا الصداقة (الجمعية الإسلامية سابقا) واتحاد خانيونس"الطواحين" لنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وفشل مهاجمو الفريقين من الوصول للشباك رغم المحاولات الحثيثة طيلة فترة المباراة، ليخرج كلا الفريقين بنقطة يتيمة من اللقاء رفعت رصيد الإتحاد عند 11 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" ، وأصبح رصيب الصداقة عند 8 نقاط في المركز الخامس "مؤقتا".

أدار المباراة تحكيميا سعيد عبد الوهاب للساحة، وساعده على الخطوط ابراهيم الزعانين ومحمود الصواف، وسامح القصاص رابعا.