يعلون: حماس غير معنية بالتصعيد وعليها كبح جماح الآخرين

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" موشية يعلون اليوم الخميس بان حماس عير معنية بالتصعيد ، ولكننا سنختبرها في أفعالها ، وعليها أن تكبح جماح المنظمات الصغيرة.

وقال يعلون خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة "إسرائيل بالأمس ردَّت على عملية قنص الجندي وسترد بحزم علي كل عملية تنطلق من قطاع غزة ضدنا. وأضاف نتنياهو بأن عملية القصف التي شنتها الطائرات "الإسرائيلية" قبل أيام غربي القرارة استهدفت مصنعا بدأ يصنع قطع باطون للإنفاق.

وأشار يعلون بان "إسرائيل" تزود القطاع بالمساعدات بكل من يتعلق بالاحتياجات اليومية بعد وساطة من السلطة الفلسطينية ومصر. وأضاف قائلاً:" إن دول الخليج العربي تحاول تجنيد قطر لمساعدة قطاع غزة مما يؤدي لتقليص تأثير إيران".