تجديد الاعتقال الإداري للأسير "اطبيش

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير "أيمن علي سليمان اطبيش "، لمدة ثلاثة أشهر جديدة؛ وذلك بعد وعود كثيرة، بعدم تجديد أمر الاعتقال الاداري بحقه .



وعبرت عائلة الأسير اطبيش، عن قلقها واستنكارها لقرار الاحتلال التعسفي، والذي يرغم ابنها على استئناف اضرابه عن الطعام الذي علقه بناءاً على وعود إسرائيلية بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مع تكرار التنكر للعهود والاتفاقات المتتالية، محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن ذلك .



يشار إلى أن اطبيش يبلغ من العمر(34 عاما)، حيث ولد بمدينة "جالو" الليبية، وانتقل مع عائلته للعيش بفلسطين في العام 1995، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال؛ حيث تعرض للاعتقال أربع مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات خلف القضبان .



وتنصلت ادارة السجون من الاتفاق مع اطبيش ليستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 28/02/2014 ، الذي قام بتعليقه بتاريخ 30/06/2014؛ بناء على اتفاق مع نيابة الاحتلال يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 05/01/2015 .



ويعد اطبيش أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي؛ وكان الأسير قد خاض عدة إضرابات مختلفة؛ فقد خاض إضرابا تضامنيا مع الأسير خضر عدنان، وكذلك مع الأسيرة المحررة هناء الشلبي، وخاض إضراب الكرامة الموحد في العام 2012.