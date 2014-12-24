« الداخلية » توضح السبب وراء تكثيف انتشار الأمن على حدود غزة

أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن وزارته بدأت بتكثيف الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي لمنع تسلل الشبان إلى "إسرائيل".

وقال البزم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، خلال الشهرين الماضيين بدأنا بتكثيف الإجراءات الأمنية على طول الحدود الشرقية للقطاع لمنع تسلل الشبان إلى إسرائيل".

وأضاف البزم :"هناك بعض الحالات القليلة من الشبان يحاولون التسلل الى داخل اراضي عام 48 لكن القوات الأمنية الفلسطينية ألقت القبض خلال العام الجاري على العديد منهم فيما القت قوات الاحتنلال القبض على الذين نجحوا في التسلل".

وتابع :"ننظر باهتمام للأمر ولعدم استغلاله من الجانب الإسرائيلي لتجنيد متخابرين معه"، مؤكدا أن الاحتلال لا يتوقف عن ابتكار أساليب جديدة من اجل إسقاط الشباب الفلسطينيين.

وأكد البزم وجود مناطق حدودية لا تستطيع الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل فيها لذلك ينجح بعض الشبان الذين تتراوح أعمارهم من 17 الى 19 سنة بالتسلل.

وأكد أن الداخلية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للحد من المتسللين من ضمنها اتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يتم القبض عليه.