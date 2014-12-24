يديعوت: حماس تبني مواقع عسكرية مقابل مستوطنة شمال القطاع

نشر موقع يديعوت مقطع فيديو يقول فيه بان "حماس" تقوم ببناء مواقع عسكرية مقابل مستوطنة "ناتيف هعسراه" الواقعه شمال غرب معبر "ايرز " شمال القطاع ووفقا ليديعوت فسكان المستوطنة قلقون جدا فمواقع حماس تشرف على منازلهم.

ووفقا ليديعوت فبعد مرور أربعة أشهر على انتهاء الحرب ضد غزة يبدو أن حماس تستعد للمواجهة المقبلة فهي تقوم ببناء مواقع محصنة في خط الدفاع الأول شمالي قطاع غزة مقابل مستوطنة "ناتيف هعسراه" حيث تقوم جرافات تابعة لحماس ببناء أكوام من التربة الطينية حول مواقعها التي تطل على المستوطنة ورايات حماس ترفرف على تلك المواقع.

وتقول يديعوت: "هذا الواقع الجديد يقلق سكان مستوطنة "ناتيف هعسراه" فحماس في الآونة الأخيرة منشغلة بجمع المعلومات عبر مواقع رصد وقد لوحظ أن عناصر حماس يعملون على مدار ساعات النهار والليلة في تلك المواقع".